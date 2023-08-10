▲學員動手參與製作課程內容。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲高雄瑞興國小營養師陳婉馨傳授3分鐘營養廣播教育技巧。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲參訪新北市瑞芳國小的廚房「未來食驗室」。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲「未來食驗室」的設計相當有趣創新，也讓學員大開眼界。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市日前爆發數起校園食安事件，基隆市政府教育處表示，為提升學校午餐品質，市府特別辦理為期5天的廚藝與相關知能研習。本次講習結合食農、食魚、環境教育、菜單設計、廚房衛生、烹調實作及法制等專業課程，讓學校督導人員及校廚專業知能及廚藝技能再進化，並更熟悉及落實把關程序，讓學童吃得開心，家長放心。

首場課程在東信國小開辦，邀請到關心學校午餐品質的灃食公益飲食文化教育基金會主廚林奕成，善用合適的廚房設備「均質機」搭配科學料理方法來了解食材特性，將胡蘿蔔、苦瓜、青椒等孩子討厭的食材，變為孩子喜愛吃的菜餚。

林奕成強調，孩子在12歲之前是認識及體會食材味道的關鍵階段，學校校廚更是在這階段培養孩子「食力」的關鍵角色，以科學的方法讓孩子愛上多元的蔬菜，喜歡均衡飲食，進而讓孩子維持健康習慣。

為讓學校午餐人員了解相關法令制度、熟悉午餐操作系統，於後續4天課程，邀請農業專業研究員、學校營養教育之營養師、基隆地檢署主任檢察官等優異師資陣容輪番上陣，讓學校午餐人員增進把關功力。

高雄瑞興國小營養師陳婉馨指出，營養教育需要「低調做人、高調做事」，利用午餐用餐前3分鐘營養廣播，將今天午餐特殊細節教育和宣傳，還傳授不用刀輕鬆吃整顆百香果和火龍果，在學生考前利用低鈉海苔粉製作「100分造型飯」，都能製造孩子在用餐上有意外的小驚喜。

教育處長劉美蘭表示，因應物價波動及提供學校午餐更優質內容，市府自112學年度起增加編列2000多萬元經費，加碼補助每餐10元，讓各校在菜單設計及食材運用上增添豐富度。透過安排豐富課程，讓學校人員能將專業相關知能及技能吸收並運用於學校午餐，提供學童營養健康滿分的餐食。