美系外資表示，譜瑞-KY預計第三季營收以美元計算將增長3~14%，低於市場普遍預期的30%。以近期來看，譜瑞-KY主力客戶(蘋果)的恢復延遲，至於PC市場，譜瑞-KY認為下半年復甦應呈L形，毛利率維持落在44~47%範圍內。展望2024年，USB4將是譜瑞-KY一大亮點，加上AMOLED T-Con銷量也會放大，帶來更高的ASP。只是有鑑於短期 PC疲軟，維持譜瑞-KY中立評等，目標價由911元調降到822元。

另一家美系外資表示，譜瑞-KY在經過2023年充滿挑戰的一年後，譜瑞-KY看好2024年具有多個成長動能，包括不斷增長的USB 4.0 重定時器潛在市場規模、PCIe Gen 4.0/5.0，以及2024年的PC換機潮。整體來說，給予譜瑞-KY目標價815元、維持中立評等，並預計譜瑞-KY今年營收將下降29.8%，2024年則成長32.6%。

亞系外資表示，譜瑞-KY現在面臨的上行/下行風險是平衡的，仍然相信譜瑞-KY在市場的競爭地位和潛在市場的長期增長，另外，目前PC市況已經趨於穩定。故維持譜瑞-KY中立評等、目標價1000元。

另一家亞系外資表示，譜瑞-KY對第三季的財測低於預期，主要是因蘋果MacBook持續疲軟，Windows PC增長態勢也放緩，因此將譜瑞-KY在2023、2024年每股收益預測分別下調21%、17%。不過，仍然看好譜瑞-KY未來EPS在蘋果產品出貨量復甦的推動下，2024年、2025年將有所改善，還有就是新規格的升級，例如PCIe Gen 5重定時器和OLED T-con，以及更好的PC/NB需求。現階段將譜瑞-KY評等由優於大盤調升到買進、目標價由1250元調降到1050元。

歐系外資表示，譜瑞-KY下半年仍受到NB需求能見度較低影響，然而，仍相信高端平板電腦持續導入OLED下，將繼續擴大高速I/O規格升級，加上潛在的PC更換需求，將推動譜瑞-KY在2024年收入增長上看33%。另外，高速接口業務受週期性影響較小，譜瑞-KY強調其USB4重定時器在AMD和高通NB平台中位居主導地位，市場競爭有限，預計高端和主流NB機種將在2024年持續提升USB4採用率，2025年滲透率上看50%。現階段將譜瑞-KY目標價由1010元調降到910元，評等維持中立。

另一家歐系外資表示，譜瑞-KY持續看好2024年在USB4 和PCIe5的機會，且AI伺服器將進一步推動整體潛在市場成長，加上OLED T-Con將在2024年出現顯著增長。只是因為庫存調整時間延長，故將譜瑞-KY的2023~2025年EPS下調2~15%，加上更高的運營支出，故將目標價由1400元調降到1200元、評等優於大盤。

日系外資表示，PC終端市場當下仍不冷不熱，因此調降譜瑞-KY的2023年、2024年以及2025年盈利，幅度分別為28%、14%以及5%，並將其目標價由1100元調降到940元、評等維持中立。