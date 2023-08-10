游勝翔分享，桃竹苗分署職訓課程內容多元豐富，老師都是業界專業的經理人，對他在創業過程幫助很大。（桃竹苗分署提供／蔡明亘桃園傳真）

全台瘋露營，從事家具業工作超過15年的游勝翔，因緣際會接觸露營產生興趣，毅然決然與友人合資在桃園龍潭開露營車營地，起初因徵不到房務員，便參加勞動力發展署桃竹苗分署職訓親自學習，憑技能與知識帶領團隊打造知名營地，現在假日已一位難求，他也大讚職訓協助他將興趣結合工作，順利圓夢。

游勝翔分享，他從事家具業一路從基層晉升到業務經理，儘管收入穩定，但高壓的工作讓他開始思考是否要繼續從事這工作到退休。直到某次接受朋友邀約去露營，從此愛上露營的樂趣，喜愛徜徉在大自然中的感覺，再加上全台瘋露營，對這產業充滿信心，盼將熱情與興趣融入事業，毅然決然離職，去年與朋友在龍潭合資開設合法露營車營地「ARCADIA覓秘午憩」。

創業初期雖硬體設施準備就緒，但專業的服務卻碰到難題，游勝翔說，為解決找不到房務員的問題，他開始在網路上尋找相關訓練課程，最後在台灣就業通網站找到桃竹苗分署的「人氣民宿經營管理班」課程，訓練内容包括民宿經營規畫、園藝造景、水電維修、中西式餐點製作、餐飲服務及旅館客房服務等，完全符合他的創業需求。

游勝翔於營地籌備階段，利用空檔報名參訓，花費近3個月時間學習民宿及房務等實務技能，結訓後他發現所學相當實用且獲益良多，便鼓勵工作夥伴也來報名參加「星級旅館實務班」課程培訓，並於結訓後取得房務丙級證照。

游勝翔運用職訓所學的旅宿知識與技能，打造一個4700多坪結合野外露營及高級住宿環境的特色旅宿，營地內一草一木及造景，都是他利用所學到的園藝造景及水電技能搭建起來的。他表示，參加職訓時，授課老師都是業界專業的經理人，對他在創業過程的幫助很大，課程多元豐富，只要把心態歸零，努力學習技能，就能發揮在工作上做到最好。

桃竹苗分署長林淑媛表示，為協助疫後缺工的觀光休閒產業補充人力，分署開辦一系列訓練課程，包括客房服務人員培訓、飲料調製及點心製作實務等，歡迎二度就業的中高齡、婦女及失待業民眾踴躍參訓。

目前正在招生中的有「房務人員培訓專班-桃園」1、2期及「客房服務人員培訓班」3個班次，即日起報名至8月28日止，若符合特定對象身分者，報名參與客房服務人員培訓班，受訓期間還可請領職訓生活津貼，相關職業訓練資訊可至桃竹苗分署官網，或至台灣就業通職前訓練網查詢報名。