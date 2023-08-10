農業部改制後，轄下的所屬各機關也同時升格。農業部水產試驗所10日上午舉行揭牌儀式，並進行各簡任主管布達儀式，由農業部次長陳添壽進行布達監誓。水試所所長張錦宜表示，這次改組後，更要呼應全民期待，在漁業科技方面力求突破。

張錦宜表示，日前農業部揭牌時，總統蔡英文期許農業部要「永遠做農漁民的靠山、農為國本、立部厚生」，將成為農業部最重要的工具。但他坦承，水試所在改組後，仍延續原本四組、六個研究中心的架構。他說，沒有太大改變有好有壞，好處是可以繼續一步一腳印穩健前進，但也可能故步自封，留在舒適圈，因此他期許同仁能夠精進國際交流，以前瞻思維面對未來。

張錦宜以「腳踏實地、前瞻思維」八字與水試所的同仁共勉，希望全體同仁都能莫忘初心、堅持專業、精益求精，再創新猷。

農業部次長陳添壽表示，農業部成立後，責任更加重，尤其是面臨總統蔡英文的三項期許，將會以此要求所有的同仁，為國家農漁業做更多的貢獻。

水產試驗所創立於1929年，原先是日治時期直屬總督府的單位，1945年光復後，改隸台灣省政府。1999年隨著省政府虛級化，改隸農委會，再到2023年更名為農業部水產試驗所。

張錦宜表示水試所是台灣水產核心研發機構，肩負積極推動水產基礎與先趨性技術研發，確保我國水產資源永續利用、持續提供國人優質健康水產品以及改善漁民生活之重責大任。

張錦宜強調，本次的升格改制，不僅只是機關名稱的改變，更要呼應全民的期待，在漁業科技方面不斷力求突破創新。水試所具備漁撈、養殖、加工優質研究人力，同時擁有試驗船、種原庫、GMO隔離試驗場等研究設施，以及可供進行試驗的廣大場域，未來將立基於這些優勢以及多年來累積的科技能量，擘劃面對國際情勢與全球環境急遽變動的挑戰下，台灣水產業的整體發展策略。

他也希望水試所成為一個解決問題、創造話題、引領議題的獨特研發機構，並加速建構兼顧生態、生產、生活，強化品種、品質、品牌以及講求效率、健康、安全的現代化智慧漁業，為漁民朋友的福祉與相關產業的創新升級提供最強大的助力。