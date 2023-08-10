小朋友開心地扮起醫生，把聽診器貼在校長高為元胸前為他「看診」。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

為延攬優秀青年教授、支持教職員工安心育兒，清大校長高為元捐出校園內的東院10號校長宿舍作為清華大學員工子女非營利幼兒園用地，將招收48名3至5歲幼兒，10日上午正式揭牌，由於下周二即將開學，提早舉辦新生體驗日，不少家長都帶著小朋友來認識環境。

清大校長宿舍位於校本部東院，鄰近工研院光明新村，為清大1956年在新竹建校時落成的第1批校舍，建校校長梅貽琦及徐賢修、劉炯朗等校長都曾居住在此。校長宿舍為傳統的中式建築，建坪約42坪，座落在百年榕樹、松樹環繞、花草扶疏的院子當中。

去年清大校長高為元上任時，慷慨捐出校長宿舍，作為清大教職員工子女幼兒園，希望讓同仁可以不用趕著上下班、就近照顧子女，也為大學攬才盡一份心力。由於高為元與太太都是大學教授，小孩4個月大就送到全日托嬰中心，他深切了解好的托育環境對教職員非常重要。

10日揭牌儀式上，高為元也在木牌上寫下「祝大家健康快樂！」也陪孩子走進教室，小朋友開心地認識新朋友、玩玩具，還扮起醫生，把聽診器貼在校長胸前，有模有樣地為校長「看診」。

高為元說，幼兒園有充滿愛心的老師、全新的設備、自然的環境，讓每位小小清華人透過動手、互動、探索，充分地發揮自己的創意、潛力及體力，一定能擁有充滿快樂回憶的童年。

幼兒園也將由具備豐富幼教經驗的清大幼教系校友黃淑英擔任園長，她表示，清華幼兒園環境得天獨厚，位在百公頃的大學校園內，坐擁豐富的自然生態，未來也將充分利用大學校園資源，帶孩子造訪校園內的蝴蝶園、蛙房、梅園、百蕨園。

清大物理系助理教授徐斌睿說，想在新竹縣市找到合適的幼兒園真的很不容易，非常感謝校長願意把宿舍讓出來、嘉惠教職員工子女，能在校內就近托兒，對年輕教職員真的是一大福音，因此他一聽到消息就立刻為女兒登記報名。