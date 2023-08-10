為落實反毒宣導教育，新北市教育局今（10）日在板橋海山高中辦理「校園防毒守門員」師資培訓研習，持續培訓各校教師及志工家長成為入班宣導種子師資，落實全面入班宣導目標，迄今已完成培訓千名「校園防毒守門員」。

教育局表示，為防制學生藥物濫用問題及提升新興毒品的辨識能力，結合各校種子師資，將各式防毒教材充分運用於班級宣導，讓學生了解毒品隨時會以各種樣式出現在日常生活中，避免在不知情的狀況下而誤食，期盼反毒識毒的種子在孩子心中萌芽，讓反毒教育與孩子們「零」距離。

參與研習的海山高中生教組長黃子洋則表示，新興毒品的種類不斷推陳出新，如果沒有適時更新相關反毒資訊，可能就會使毒品有機可乘，透過「校園防毒守門員」研習課程，即時吸取新興毒品防制宣導知能，並將學習到的相關知識融入到班級宣導，讓學生了解最新的識毒及拒毒方法。

教育局強調，新北市今年參加教育部「防制學生藥物濫用」績優教育單位評選，獲獎數為全國之冠，展現卓越成效。校園防制藥物濫用宣導工作，必須結合家長、學校、市府單位及民間公益團體共同合作，將持續透過各校種子師資力量，將反毒知能傳遞下去，打造健康無毒的新北友善校園學習環境。

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