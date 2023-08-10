42歲女星隋棠與老公Tony結婚多年，育有2子1女，一家五口生幸福美滿。儘管工作繁忙，但她不時透過社群平台分享近況，深受許多粉絲喜愛。近日，她曬出與老公露出開心笑容的合照，宣布夫妻倆8年來終於「迎來了第一次」，原因掀起許多家長的共鳴。

從隋棠曝光中的照片中，可看到夫妻倆同框，兩人穿著隨性，對著鏡頭露出開心笑容，她也高興寫下：「8年來，我們終於迎來3個孩子都上學的一天……空氣中滿滿的自由味道！」文末，她加上笑到哭出來的表情符號，也將照片套上滿滿的少女心濾鏡，足以見得她的好心情。

隋棠高興孩子們都能夠上學了。(圖/隋棠 IG)

前陣子，隋棠才與全家人最近到夏威夷玩了1個月，走到哪玩到哪的計畫一樣讓他們玩得樂不思蜀，還覺得時間都不夠用，並貼文中寫下諸如「我和先生都沒有做太多功課」、「微深度旅遊」等字句，竟被網友批評「而且如果是真的要深度旅遊，不是應該不要發FB，專心的去旅遊嗎？」隋棠解釋自己是回來台灣才發文，被網友大讚高EQ。

事實上，隋棠曾坦言3個小孩完全是順其自然的結果，在教養方面，隋棠表示用同理心教養小孩，取代責罵，而3個孩子都很黏自己，無論是吃飯、睡覺或外出，小孩都喜歡跟著她，不過為了兼顧夫妻感情，小倆口有約好每個禮拜至少要約會一次。