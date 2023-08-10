台中市南區工學三街巷道內，有住戶門前被用鐵鍊與防撞桿圍起來做車位承租使用，且有地主拿出所有權狀指土地為私有後，向住戶索取土地購買通行費1800萬。台中市議員羅廷瑋接獲陳情後速邀市府辦理會勘，如今地政局、都發局、建設局把地目查清，並於今（10）日由養工處派工在現場做障礙物清除排佔，恢復巷道公共通行。

羅廷瑋今指出，南區的工學三街巷道內的住戶連署向他及當地里長陳情，在住戶門前的巷道被人用鐵鍊與防撞桿圍起來做車位承租使用，且有地主出面並拿出所有權狀指出土地為私有後，要向住戶索取土地購買通行費1800萬。羅廷瑋提到，有位住戶激動表示，一名急需送醫治病的奶奶因行動不便需要車輛進出載送到醫院，卻因爲門前被鐵鏈阻擋，只能由家屬慢慢攙扶走近百公尺到巷外搭車送醫，而家屬打電話到派出所報案，派出所也因此巷弄為私人地無法處理。

羅廷瑋接獲民眾陳情後，便儘速邀請市府辦理會勘，並於7月12日於現場會勘，現場出席的有市府的都發局、建設局、警察局、交通局、南和里黃寶蓮里長等出席。會勘中都發局提到，依照目前都市計畫圖說，該土地已劃為現有巷道，地主不應以任何手段阻礙巷內住戶通行，設置障礙物或妨礙通行之行為或要求住戶購租使用。

建設局也提到，這條巷子為現有巷道，且已通行超過30年以上，應該將路障清除，恢復公共通行使用。結論公告14天後，若行為人仍未拆除，將由養工處派請廠商，會同警察局協助拆除。

羅廷瑋強調，路障圍起來後，居民進出苦不堪言，才決定邀集相關單位進行會勘，並感謝地政局、都發局、建設局把地目查清，今由養工處派工在現場做障礙物清除排佔，恢復巷道公共通行。羅廷瑋也喊話，希望養工處將現況障礙物排拆後，後續能將巷道納入路面改善與側溝改善等計畫，讓巷道內的住戶能夠有條安全回家的路。