花蓮市一名靠撿拾回收維生的66歲施姓男子，日前趁著清晨騎腳踏車到吉安鄉一處資源回收場，偷竊2個共值800元的廢棄汽車輪胎鋼圈，遭崔姓業者當場逮獲，最後被移送法辦。（吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市一名靠撿拾回收維生的66歲施姓男子，日前趁著清晨街上人車較少時，騎腳踏車到吉安鄉一處資源回收場，偷竊2個共值800元的廢棄汽車輪胎鋼圈，遭崔姓業者當場逮獲，氣得報警處理，警方將人帶回派出所詢問，施男雖坦承犯行，最後仍被移送法辦。

施男本月7日清晨許騎腳踏車到吉安鄉南海十二街一間資源回收場，取走2個廢棄汽車輪胎鋼圈，準備離開時，遭經營回收場的崔姓男子發現，且輪胎鋼圈已放在其腳踏車的後方拖車上，讓他氣得向警方報案。

負責的轄區吉安警分局光華派出所員警獲報趕抵現場後，先了解現場狀況釐清案情，並將施男帶回所內詢問，雖然竊賊坦承不諱，但警方已在其腳踏車後方拖車起出遭竊取物品，全案仍依刑法竊盜罪送辦。

警方表示，施男竊取的2個廢棄汽車輪胎鋼圈價值約800元，不過人在做天在看，案發當下就被查獲，呼籲民眾，依刑法規定，意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，最重可處5年有期徒刑，切勿以身試法。