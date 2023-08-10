澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）辦公室今天發布聲明指出，艾班尼斯今年10月下旬將赴美國展開正式訪問，這將是他去年勝選以來首度訪美。

路透社報導，艾班尼斯今年10月23日至26日將赴美進行為期4天訪問，就「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議、氣候變遷以及關鍵礦產等議題與美方會談。

艾班尼斯在聲明中指出：「我此行出訪是一次重要契機，將藉此討論我國在氣候及潔淨能源轉型方面的遠大目標，以及令印太地區強大、安全及繁榮的共同目標。」

這次訪問正值澳美兩國共同擔憂中國崛起之際，這也令兩國關係更加緊密，其中最引人矚目的是AUKUS協議，澳洲將藉該協議購買數艘美國維吉尼亞級（U.S. Virginia class）潛艦，並投入數十億澳元擴建美國造船廠。

美國總統拜登（Joe Biden）今年5月原定前往澳洲雪梨，參加由澳洲、印度、日本及美國組成的非正式區域組織「四方安全對話」（Quad）峰會，但因華府債務上限協商而取消。

「四方安全對話」4名領袖今年5月曾在日本廣島舉辦的七大工業國集團（G7）峰會期間會晤。

白宮當局昨天發表聲明指出，艾班尼斯這次訪問凸顯兩國對於印太地區開放、穩定和繁榮的承諾。

艾班尼斯也同樣受邀訪問北京，但尚未敲定出訪期程。（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）1120810