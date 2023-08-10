北部一名30多歲女性日前到室內親水設施戲水，感染俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴原蟲腦膜腦炎，發病到死亡僅7天，引發關注。對此，台大醫院兒科前醫師、YouTuber蒼藍鴿表示，該疾病死亡率高達99％，患者常見症狀包括，發燒、頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵硬、意識改變、抽筋及幻覺等。他提醒玩水時，切勿讓水進入鼻腔，或整顆頭浸到水裡，也別用腳去攪動湖底的水或淤泥。

蒼藍鴿先前在個人YouTube頻道「蒼藍鴿的醫學天地」拍片介紹食腦變形蟲。他指出，其又稱為福氏阿米巴、福氏內格里蟲，堪稱寄生蟲界的死神，患者死亡率高達99％。主要生活在溫暖的淡水中，而感染人體途徑非常特別，首先是從鼻孔入侵鼻腔，緊接著往上侵犯，造成腦膜腦炎等中樞神經系統的感染。

蒼藍鴿接著提到，患者常見的症狀包括，發燒、頭痛、噁心、嘔吐等，之後會出現頸部僵硬、意識改變、抽筋及產生幻覺，病程進展十分快速，多數感染者會在2周內死亡。

至於食腦變形蟲為何會感染人類？蒼藍鴿說明，夏天水上活動多，若在游泳或跳水的瞬間，食腦變形蟲意外嗆進鼻腔裡，因為其找尋不到食物，就會沿著嗅覺神經進入腦部，引發上述感染病症，最終死亡。

不過，蒼藍鴿表示，也無需太過擔心，因為食腦變形蟲只會在衝進鼻腔的情況下，才有機會造成感染。一般狀況下，即便喝下含有食腦變形蟲的淡水，都不會有事，也因此雖然死亡率極高，但個案數卻相當少。

最後，蒼藍鴿呼籲，在進行淡水活動或是泡溫泉時，盡量不要讓水進入鼻腔，也避免將整顆頭浸到水裡；除此也不要用腳去攪動湖底的水或淤泥，掌握這些原則，基本上就可以遠離此寄生蟲侵犯的風險。

針對國內發生福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，新北市政府衛生局10日表示，已會同衛福部疾管署前往採集環境與水樣檢體，由中央疾管署帶回檢體檢驗，將釐清感染源。另已依傳染病防治法要求業者「預防性停業」與清消。