日本排放核廢水在即，韓國民間團體因而發起全球連署行動，今天公布「致聯合國及其會員國的全球聯合聲明：停止在太平洋傾倒福島第一核電廠的放射性廢水， 輻射廢水應儲存於陸地」國際連署信，並向國際各大組織提交這份連署信。

連署信指出，日本政府計劃於今年8月排放福島第一核電廠130萬噸的放射性廢水，進入太平洋。然而，東京電力公司與國際原子能總署並未就廢水入海所衍生的損害或生物影響進行適當的驗證或評估。排放受污染的廢水入海會威脅人類生命與海洋生態系統，是極不負責任的作為。根據國際醫師防止核戰聯盟與國家海洋實驗室協會說法，放射性物質對生態系統與人類生活具有長期影響。

連署信提及，傾倒放射性污染核廢水，違背聯合國海洋法公約架構下《倫敦公約》所定的保護海洋生態系統的義務。也有多位聯合國人權理事會的特別報告員擔心，在太平洋釋放核廢水對人類健康和環境的潛在威脅。

台灣民間團體代表、綠色公民行動聯盟資深研究員陳詩婷說，曾號召台灣民間團體連署，遞交反對意見書給日本政府，希望日本政府在做決定之前，能傾聽台灣民間的反對聲音，但日本政府最後選擇不被接受的海洋排放方式，將核污染的後遺症轉移到太平洋，讓鄰近國家感到憂慮，漠視日本身為經濟大國以及發生核災國的責任，呼籲日本政府應在福島第一核電廠或周遭考慮其它更安全的陸地長期儲存方案，而非在核災過後僅12年就要排放。

陳詩婷呼籲，台灣政府應致力於用各種外交管道向日本政府強烈表達希望撤回計劃，要求日本必須公開廢水排放相關資訊數據，確認水中的放射性物質種類與含量，並要求日本政府承諾未來若發生超標排放該如何處理、賠償？台灣相關部門也應研究核廢水的長期排放是否會對台灣海洋生態與漁業造成影響？