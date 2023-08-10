市府今年號召攤商重啟捐贈，將在每周四固定捐食材給34處愛享冰箱據點及共餐食堂。（王惠慧攝）

新竹市政府長期與新竹農產運銷公司合作，捐贈愛心食材給長輩和弱勢，因但疫情因素於2021年5月暫停，今年號召攤商重啟捐贈，將在每周四固定捐食材給34處愛享冰箱據點及共餐食堂。新竹市長高虹安說，感謝攤商們的愛心，今年愛享冰箱已服務超過3萬人次，避免9652公斤食物被浪費。

過去市府攜手攤商提供愛心食材給共餐食堂，因但疫情因素於2021年5月暫停，今年市府與新竹農產運銷股份有限公司、新竹市蔬菜商業同業公會、新竹市青果商業同業公會、新竹市促進農產品運銷聯合協會，號召愛心攤商們重啟愛心食材捐贈活動，不僅提供27處共餐食堂，更新增7處愛享冰箱。

市府社會處表示，社區愛享冰箱以「分享您身邊多餘的食物、取用您身邊需要的食物」理念，推動在地照顧的方式，由社區志工協助運送、篩選、包裝及標示賞味期限確保食品安全，發放的物資多為麵包、蔬菜、乾糧等。

新竹市長高虹安說，今年愛享冰箱已服務逾3萬人次，同時避免9652公斤食物被浪費，讓長輩或弱勢民眾有更好的餐食營養。

社會處長黃佳婷說，農產運銷股份有限公司參與號召攤商捐贈愛心食材，將於每周四固定捐贈食材給34處愛享冰箱據點及共餐食堂，讓有需要的民眾領取。若民眾家中有多餘的食物，歡迎聯繫社會處，一起將食物分享給有需要的人。