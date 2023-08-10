《鬼手鬼手 請開口》才剛上映就決定要拍續集。（台北双喜電影提供）

年度話題驚悚片《鬼手鬼手 請開口》今年在日舞影展進行全球首映就造成話題，被譽為2023年最好看的恐怖片代表，吸引許多影業搶購，最終由 A24取得發行權，電影陸續在柏林影展、西南偏南等獲得好評。

《鬼手鬼手 請開口》製作成本不到450萬美金，但作品好就是王道，7月28日在北美上映，儘管被《芭比》、《奧本海默》等強片夾殺，依然在首週末取得一千萬美金的開片票房成績，成A24今年發行作品的第一名，更創下該公司歷年來開片票房紀錄的第二名，電影在爛番茄保持95％新鮮度，觀眾評分也高達82％，整體分數超越《窒友梅根》、《鬼玩人：復活》等2023年強檔恐怖片，目前在 IMDb全球熱門電影榜單排名第五。

電影能取得好口碑，演員精湛的演技絕對功不可沒，女主角蘇菲飾演的米亞為了得到同儕認可，大膽嘗試招鬼遊戲卻無法自拔，生活鬼影幢幢，無法判斷誰是鬼誰是人，具有感染力的表演讓觀眾深刻感受到被鬼迷住的恐懼不安；主角之一的童星喬表現鬼附身後判若兩人的樣貌，不論是肢體或聲音都讓人發毛，驚悚血腥的自殘場景嚇得觀眾尖叫連連，國外影評網站JoBlo的主編大讚：「繼《大法師》琳達布萊爾之後最出色的演出。」觀眾力推：「電影從頭到尾沒有冷場」、「結局神來一筆、拍案叫絕」、「近十年來看過最好看的恐怖片之一」、「期待續集的鬼手宇宙」、「嚇到要握住別人的手才有辦法看完。」創新題材叫好又叫座，電影才剛上映，A24也隨即宣布將會拍攝續集。

驚嚇全球死無前例《鬼手鬼手 請開口》由新秀雙胞胎導演丹尼菲利浦、跟麥可菲利浦打造「屍手招鬼」新宇宙，不僅能透過疑似靈媒的斷手見鬼，還能夠體驗鬼附身的快感，8月11日全台歡迎光靈。