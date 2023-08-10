「啦啦隊女神」林襄9日被爆與小4歲的樂天桃猿隊棒球員馬傑森熱戀，她今（10日）出席中視由梁赫群、何妤玟、白雲主持的《戀愛上線中》開播記者會。低調承認2人正在戀愛，「希望大家可以給我們一些時間和空間」，她也透露2人是因為工作熟識。

林襄今被追問戀愛進度、與馬傑森手牽手、是否同居等事，還沒等她開口，主持群白雲、梁赫群、何妤玟都急忙救場，「都是好事，她26歲了交朋友很正常啦」，白雲更自爆過往情史救援，「我第一任老婆、孩子的媽就是25歲當媽，25歲可以談談戀愛啊」。

林襄今再被追問理想型，她甜笑表示喜歡頹廢風的男生，「還要有才華、有魅力，愛運動的陽光型男生最好」，每一條件都正好與男友馬傑森相符。戀愛時會有哪些戀愛技巧？她自爆戀愛中的她屬於M傾向，談戀愛時也會可愛的撒嬌，「處得來最重要，感覺對了會直接在一起」，緊張的她語畢還笑說自己邊講話邊冒冷汗。

最後，林襄希望大家能把關注放在她的工作上，「要跟我一起看《戀愛上線中》，我也會出單曲，這個月就會上線，要請大家多多支持喔。」關於球隊是否真的有禁愛令，她則表示這部分問球團比較清楚。

《戀愛上線中》由梁赫群、何妤玟、白雲結合林襄、孟潔、YURI、壯壯、粿粿等啦啦隊女神聯手主持，打造最真實、最殘酷的戀愛故事。8月13日起每周日晚間10點在中視播出。