【全程字幕】「他」出線會破壞柯文哲、侯友宜選情？ 王金平曝「1內幕」：一切都在轉化當中

鴻海集團創辦人郭台銘昨於屏東舉辦造勢晚會，國民黨籍屏東縣議長周典論為其籌備，周典論女兒周孟蓉及多名藍營民代更出席，恐有違反黨紀疑慮。國民黨主席朱立倫今表示，任何傷害提名同志造成分裂的行為，是所有同志或是藍營支持者絕對反對、絕對不願意樂見的，前立法院長王金平則表示，郭尚未明確表示要不要選，仍有模糊空間，但他也強調只會支持黨提名的人選侯友宜。

王金平今至政大參加華人宗教研究中心十周年暨華人文化元宇宙研究中心元年聯合特展，會前接受媒體聯訪，被問到郭台銘屏東造勢一事，他表示昨天自己很忙，沒有看到郭台銘造勢，但有聽說辦得很成功，當然也是會關心郭董，但他明確只會支持黨提名的侯友宜。

王金平表示，郭台銘還沒明確表示要選不選，還有模糊空間，但下架民進黨分兩項，一種是下架民進黨國會多數，一種是下架執政。針對昨日郭台銘造勢場合，黨中央一定要去了解分析一下，確認有無違反黨紀疑慮，「如果很明確說是下架國會民進黨，就是大家共同目標。」

媒體詢問，郭台銘若參選，是否要向其開戰？王金平回應，郭台銘沒有說要選也沒說不選，一切還在轉化當中，會有什麼結局還不知道。他說，幾個人參選就是一場混戰，誰能爭取多數民意就當選，這不是向誰開戰的問題。至於郭台銘、侯友宜都在爭關公的話語權，誰的話語權較高？王金平笑回，他無法分辨，希望看了宗教展後能得到答案。