《鯊魚大胃口》以高度擬真鯨屍爆裂的情況，引來大白鯊的攻擊。（Discovery頻道提供）

夏季最受矚目的《鯊魚週》回來了！為了呼籲大眾關注鯊魚的保育，每年節目透過最新科技，結合科學家與海洋生態學者的驚險實驗，追尋各地鯊魚蹤跡，捕捉前所未見的罕見畫面。邁入35週年，《鯊魚週》推出一系列精彩節目，也特別邀請電影《水行俠》男星傑森摩莫亞（Jason Momoa）現身鯊魚週短片，他一直致力於海洋保育，特別向科學家及海洋專家請益，帶領觀眾進一步認識鯊魚。今年節目的精彩亮點包括鯊魚週史上最偉大時刻的回顧特集，收錄海洋專家與鯊魚最驚險的接觸；史上最瘋狂鯊魚搶食秀，一群海洋生態學者在南非海域模擬鯨魚屍體爆裂情況，引來消失已久的巨型大白鯊攻擊，險遭「團滅」；探究遠古巨齒鯊滅絕原因，以及追查鯊魚對毒品上癮的實驗等，持續帶給觀眾不同面向的鯊魚驚喜。

體型超過5公尺的巨型大白鯊越來越少露面，海洋專家一直想找尋牠們的蹤跡，以便進行研究與保育工作。《鯊魚大胃口》節目中，由海洋生物學家與海洋探險家組成的研究團隊，得知南非海域有巨型大白鯊出沒啃食鯨魚屍體，決定進行一場瘋狂的搶食實驗。鯨魚死後曝曬多日，體內累積高溫和大量氣體，鯨屍爆裂內部器官與血液會瞬間噴出，引來各種海洋生物覓食，自然也能吸引胃口大的巨鯊。研究團隊打造一個小型鯨魚屍體的模型，除了可近距離觀察鯊魚、投放食物，也特別設置噴血開關，高度擬真鯨屍爆裂的情況瞬間引來體型5公尺的大白鯊，然而工作人員卻來不及離開水面，巨鯊不只攻擊鯨魚誘餌，也對工作人員、研究團隊的充氣筏虎視眈眈，還一度激烈拖行充氣筏，驚險情況令所有人膽戰心驚。

還記得電影《巨齒鯊》中龐大兇猛的史前巨獸嗎？續集電影不只8月2日重返大螢幕，巨齒鯊也將在鯊魚週《大白鯊與巨齒鯊的對決》節目中登場，體型超過15公尺長、重達近60噸的巨齒鯊，是大白鯊的好幾倍放大版，也是科學家公認史上最可怕的鯊魚，有著強健的雙顎與巨大利齒，一直以來大家都認為牠們主要獵食鯨魚，然而科學家運用最新科技，對巨齒鯊的牙齒進行化學分析，發現牠主要的食物是來自食物鏈頂端，極有可能就是大白鯊，但是為什麼至今大白鯊仍存活，而巨齒鯊卻絕種了？為此研究團隊進行多項實驗，針對兩者的速度、靈敏度、咬合等做比較，再透過電腦動畫團隊的協助，模擬這兩個海中掠食者的對決，巨齒鯊會敗陣嗎？牠的滅絕與大白鯊真的有關係嗎？