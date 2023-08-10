晶圓代工廠台積電今天公布7月自結營收為新台幣1776.16億元，為今年次高水準，較6月增加13.6%，年減4.9%。

台積電預估，第3季在3奈米製程業績強勁成長，將減緩客戶持續調整庫存影響，季營收將約167億至175億美元，以中間值171億美元計，季增9.1%，假設匯率為1美元兌新台幣30.8元。

法人表示，人工智慧（AI）伺服器需求暢旺，3奈米製程出貨強勁，減緩Android手機需求持續趨緩影響，是推升台積電7月營收成長主要動能。

法人推估，台積電後續8、9月平均單月營收將落在新台幣1684億至1809億元。因3奈米製程尚未達經濟規模，加上電價調漲影響，毛利率將滑落到51.5%至53.5%。

台積電預期，因全球經濟較預期疲弱，中國經濟復甦情況以及終端需求不如預期，供應鏈庫存管控恐延續至第4季，今年美元營收恐將減少10%。