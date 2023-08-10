國民黨總統參選人侯友宜（右二）10日到南屯區萬和宮和文昌公廟參拜，下車後包括萬和宮董事長蕭清杰（左二）等人迎接。（潘虹恩攝）

國民黨總統參選人侯友宜（前排左四，白衣）10日到南屯區萬和宮和文昌公廟參拜，包括國民黨台中市黨部主委顏文正、立委參選人廖偉翔及多位議員陪同。（潘虹恩攝）

國民黨總統參選人侯友宜（前排右六，白衣）10日到南屯區萬和宮和文昌公廟參拜，適逢關聖帝聖誕，一行人與文昌公廟前的關聖帝君像合影。（潘虹恩攝）

國民黨總統參選人侯友宜10日行程滿檔，第2站來到南屯區萬和宮和文昌公廟參拜、祈福。他說，今天是關聖帝君生日，關聖帝君保佑警察，他一早就去拜拜。到台中來拜媽祖，希望媽祖庇佑全台灣人民，而他身為保家衛國一輩子的人，也會用他的生命守護台灣平安、安全。

侯友宜10、11日南下台中跑行程，山海屯區跑透透。上午於南屯參訪完群祐機械，接連到萬和宮、文昌公廟參拜，包括萬和宮董事長蕭清杰等人迎接，並由國民黨台中市黨部主委顏文正、立委參選人廖偉翔及多位議員陪同參拜，多位地方里長、退休警察組成的「大台中戰警」與鄉親熱情包圍。

侯友宜表示，今天是關聖帝君1824年聖誕，對他來說很有意義。「我當警察出生入死、拚生死，都是在照顧台灣這片土地」，但若沒有他的兄弟相挺，他也沒有今天，關帝爺保庇警察，強調忠義、重承諾，無論生和死，齊心齊力、所在無患，因此早上先向關帝爺祝賀聖誕千秋，來到台中則是拜媽祖。

侯友宜說，他是南部鄉下土生土長的孩子，家裡隔壁就是媽祖廟。過去他拜媽祖都祈求家人平安順心，擔任新北市長就祈求新北市民平安，現在拚總統就祈求媽祖保護台灣人民平安順事、過好日子。他強調，現在大家擔心戰爭，「身為一個保家衛國一輩子的人，我也會用我的生命守護台灣平安、安全」，期盼讓後代子孫平安過日。

廖偉翔也說，萬和宮是南屯的信仰聖地，侯市長也來參拜。侯市長有仁義、為國為民的情操，相信未來當選總統一定可以帶來兩岸和平、社會安定，他也爭取立委希望到中央和總統一起為國、為民服務。