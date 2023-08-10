內政部自6月30日起實施交通違規記點新制，但許多民眾仍不清楚，有損自身權益甚至影響家計。台北市交通事件裁決所表示，以去年案件數推估，今年將新增80萬件記點案件，吊扣及吊銷駕照案件則新增1.4萬件，影響逾萬人，違停、未打方向燈及手持行動電話駕車等常見違規都會記點，1年達到12點，將吊扣駕照2個月。

裁決所違規裁罰課長吳素禎指出，以北市去年入案件數推估，每年將新增80萬記點案件，吊扣及吊銷駕照案件原為3312件，預估新增1.4萬件，影響超過萬人。裁決所長蘇福智補充，去年交通違規罰單約250萬張，實施新制後等於每2.5張罰單就有1張被記點。

她說，記點新制調整為1年內違規記點達12點，吊扣駕照2個月；2年內吊扣駕照2次，再經記點則吊銷駕照。

吳素禎說明，針對逕行舉發案件如超速照相取締涉及記點條款，以往因無法辦識駕駛人故不予記點，記點新制實施後，未指定主要駕駛人或未辦理歸責他人者，將直接對車主記點。如車主無駕照可供記點，則改記車輛違規紀錄1次；1年內記次達3次，吊扣牌照2個月，以強化記點制度。

她解釋，至於歸責對象為非自然人之租用人，如以公司或機關名義向租賃公司承租車輛，因無法記點或記次，改處租用人罰鍰2倍，吊扣、吊銷駕照則處3倍。

吳素禎表示，常見違規記點包含違規臨停、違規停車1點，未打方向燈1點，手持行動電話1點，不停讓行人除罰6000元外再記3點，超速則是1至3點，分為一般道路超速1點、高速公路超速2點及超速40公里以上3點。

她提及，民眾收到交通違規罰單後可自行查詢記點次數，若1年內記點達6點，可自行向監理機關申請自費道安講習，得扣抵點數2點，1年內以申請1次為限。目前公路總局也正規劃，記滿6點後，主動通知民眾上道安講習，以提醒民眾避免再違規。

吳素禎提醒，當攔停舉發時，違規人就是駕駛人，但逕行舉發時，若遇到車主並非駕駛人的情形時，車主可於裁決所網站線上申請歸責實際駕駛人，申請時必須檢附實際駕駛人駕照影本。而線上申報不只是六都首創，更是全國首創。

交通局長謝銘鴻補充，許多民眾不知道6月底已開始實施記點新制，且吊扣、吊銷駕照和扣牌將影響民眾生計。點數雖然每年都會重新計算，仍會跟著一輩子。