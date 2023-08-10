台灣從北到南有不少特色景點，一名男子發文要網友不Google，說出第一個想到的台灣最爛景點，多數人直接想到嘉義縣的高跟鞋教堂，直呼根本是刻意打造的景點，「高跟鞋教堂真的很無聊，真是莫名其妙的東西」，但事實上高跟鞋教堂曾在2016年獲得金氏世界紀錄認證，為全世界最大高跟鞋型建築物。

原PO今（10）日於PTT八卦版指出，近年政府不斷推廣國內旅遊，卻因此出現一堆莫名其妙的旅遊景點，也讓不少民眾前往朝聖，他發文要網友「不Google， 說出第一個想到的台灣最爛景點」。

網友齊指高跟鞋教堂很無聊。（圖／記者陳惠珍攝影）

多數人第一個想到的是位在嘉義縣的高跟鞋教堂，「玻璃高跟鞋」、「我也想到高跟鞋教堂」、「高跟鞋教堂」、「高跟鞋教堂真的很無聊，當初一堆網美愛跑去拍」、「真的直覺想到高跟鞋教堂……」、「第一個也是想到高跟鞋教堂，真是莫名其妙的東西」、「如果要說刻意打造的景點，就只有高跟鞋教堂」、「真的不懂高跟鞋教堂」；有人緩頰，「高跟鞋教堂明明不錯，免門票又免費停車」、「高跟鞋教堂至少離布袋漁港滿近的，吃完逛逛」、「高跟鞋教堂還好吧」。

高跟鞋教堂以1296根不銹鋼及320塊藍色玻璃構成，具有與地方文化結合的深度意涵，高跟鞋教堂為17.76公尺，成為世界最大的「高跟鞋造型建築物」，嘉義縣2016年4月申請金氏世界紀錄，於同年6月23日獲得金氏世界紀錄認證，為全世界最大高跟鞋型建築物。