《雪后奇緣》改編自安徒生經典童話故事冰雪女王。（原創娛樂提供）

動畫電影《雪后奇緣》由《復仇狗聯盟》《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》製作團隊溫暖打造，改編自世界最偉大的童話家安徒生經典童話故事「冰雪女王」，2012年俄羅斯動畫巨頭Wizart Animation 將《The Snow Queen》(冰雪女王)系列第一部動畫搬上大銀幕後，隨後在世界各地大獲好評，在眾多粉絲們的敲碗期盼之下，接著續集《The Snow Queen 2： The Snow King》票房大賣，在電影界大獲成功，也是由俄羅斯製作第一部獲得金球獎提名的動畫電影。

此系列動畫電影已外銷全球150多個國家，從小朋友看到變大朋友，製片坦言：「電影製作人面臨的最大挑戰不是動畫的技術方面，而是創造一個新鮮而獨特的故事。」新的續集《雪后奇緣》在俄羅斯上映就奪下首週動畫新片票房冠軍，口碑好評不斷，造成相當轟動的討論熱潮。

有趣的是，這系列第五部動畫電影《雪后奇緣》引入一個新的角色，行為不端的小女孩艾拉，她是冰雪女王的女兒，住在鏡之國的冰雪城堡中，意外地將危險的冰雪妖魔從長達數百年的監禁中解救出來。冰雪妖魔闖入格爾達和凱平靜的小鎮，打算凍結所有居民。艾拉意識到自己的錯誤後，冒險前往外部世界向凱和格爾達尋求幫助。小小英雄們一起踏上了拯救人類世界的冒險之旅。在這段旅程中，艾拉學會掌握她的魔法，克服她幼稚的思想、自私和恐懼。導演安德烈柯恩克夫信心喊話：「我相信艾拉會是一個『非常迷人』的新角色，並且將為每個人帶來很多魔法、風趣和冒險。」