集結台港人氣演員宋芸樺、姜濤、姚淳耀、魏蔓、李嘉文主演的電影《我的天堂城市》將於9月15日全台上映。今發布正式預告，香港天團Mirror成員姜濤飾演朝聖嘻哈街舞的青少年，真情告白：「跳舞的時候，就像掌控整個世界。」他拍攝前特地學跳Popping，大秀不同舞技，喊話未來想挑戰即興街頭表演。

Mirror成員姜濤出道至今人氣居高不下，自從發布9月將來台宣傳新片《我的天堂城市》消息，大批「姜糖」（姜濤的粉絲名）瘋狂留言高喊期待，片商今正式宣布由香港售票平台Katch贊助的《我的天堂城市》全球首映將在9月7日於台北國賓大戲院舉辦，屆時除了導演俞聖儀特地從美國回台，姜濤也會和宋芸樺、姚淳耀、魏蔓、李嘉文首度合體，一起跟影迷面對面。導演開心表示：「一直都居住在紐約，可以帶著我首部執導的台灣長片回台首映，有回家的感覺。」她希望電影能帶著觀眾看見離鄉追夢人寂寞的心情，並且尋找家的定義。

《我的天堂城市》描述一群不同背景的異鄉人離家遠赴紐約打拚的故事，姜濤飾演來自台灣的研究所高材生，因熱愛嘻哈街舞文化，藉練舞排解壓力及異地生活的寂寞，片中一口氣展現Popping、Locking舞蹈魅力與風采。他其實沒正式學過Popping，拍攝前特地上課集訓，在美國也有外籍老師從旁指導，姜濤表示：「真的很有趣，讓我對舞蹈有新了解，原來外國跳舞可以有很多Freestyle的設計！」

姜濤赴美拍片期間，看到當地流行即興表演，直呼：「我覺得可以嘗試一下！尤其看到大家很自然地在街頭表演，獲得很大啟發，不一定要像舞台上零出錯的表演才是最好，自然流露也能很好看。」除了精湛舞技，曝光預告中也可聽到他幾乎沒口音的標準中文，姜濤表示父母是上海人，從小耳濡目染，加上愛看台灣節目及聽中文歌，所以講話口音較為自然，不過仍謙虛表示還可以更好。