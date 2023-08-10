本名鄭采勻的「雞排妹」，去年底遭《三立新聞網》林姓記者撰稿，指她曾「床戰50人」，鄭因此提出加重誹謗告訴，士檢認定林並無查證事實將他起訴，10日此案開庭，鄭與林經協調後，以25萬達成和解、撤告。

三立新聞網刊登「雞排妹床戰超過50人」新聞時，剛好鄭前一天剛與日籍醫生男友Akira結婚，讓她氣得提告，雞排妹並在臉書發文表示，2020年已有報導說她床戰50人，她已澄清是不實言論。

她當時訪問1位自稱性經驗豐富的人，她問對方有沒有超過50位對象，受訪者回說沒有，她聽後表示，「那跟真正的玩咖相比，也還好」，不料這段對話被影射，亂傳變成她有超過50位的性經驗對象。

士檢認定，林姓記者去年11月3日在三立新聞網，刊登雞排妹「床戰超過50人」的文章，內容提到「關於她的感情事，過去她大方分享，床戰人數50人是最低標準」另外，余姓編輯看到三立新聞網的文章後，轉載到「娛樂星聞」網站上。

士林地檢署認定林未經查證，刊登不實內容，以加重誹謗罪起訴林男，另外，余性編輯因不知情不起訴，本案10日開庭，鄭林皆有到場，承審法官詢問雙方是否願和解，經協調後，雞排妹同意以25萬補償其名譽損失，並當庭撤告。