為推廣牛肉麵特色，2023台北國際牛肉麵節將於10月7日至9日在圓山花博公園長廊廣場登場，並舉辦競賽及嘉年華活動，將評選出最牛嚴選TOP10店家，北市商業處表示，競賽分為鮮食組及調理包組，今年還首創「樂齡養生」項目，即日開始報名至9月15日，讓所有牛肉麵店家來大展身手，民眾在現場也能看比賽吃美食。

北市副市長林奕華表示，北市全力推動牛肉麵產業，今年擴大舉辦活動，更在競賽內的「鮮食組」創意口味部分，首創「樂齡養生」項目，提供最適合銀髮族享用的牛肉麵，將邀請銀髮市民擔任該項目評審，可搶先品嚐。

林奕華也說，8月4日至7日的「2023台灣美食展」中，也邀牛肉麵協會到現場展攤，向民眾展現北市牛肉麵特色，並藉此吸引國內外旅客到台北品嚐牛肉麵，打開北市觀光市場，明年開始擬把牛肉麵節打造成台北特色，推向國際。

台北市牛肉麵交流發展協會理事長洪金龍表示，開辦「台北國際牛肉麵節」以來，成功提升北市牛肉麵產業的國內知名度和國際能見度，去年的競賽結果出爐後，獲獎店家如同鍍金，詢問度大增，業績提升2至5成。

洪金龍也說，今年度協會同樣開設「鮮食組」紅燒、清燉、創意及「調理包組」紅燒、清燉等多種組別，要選出鮮食組金牌、銀牌、銅牌獎及調理包組TOP10，也邀請知名書法家洪啓義為活動主視覺設計題字，盼吸引更多民眾關注競賽。

商業處表示，「2023台北國際牛肉麵節」競賽報名詢問度比去年踴躍，AI教父黃仁勳返台必吃的牛耳精緻麵館已搶先表達報名意願，君悦酒店Cheers餐廳、台北老爺大酒店、台北遠東香格里拉國際大飯店、御饌臻品、金門浯倆牛肉麵等餐廳也表達參與意願，希望藉賽事脫穎而出，增加店家知名度。

商業處補充，競賽兩大組別分為第一階段資格書審，第二階段專業評審評選，並以盲測增加評選結果公正性，意者請連結下載報名簡章，即日開始報名至9月15日，並將於10月7日至9日開賽及公告得獎結果。