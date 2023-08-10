電影「芭比」因性別價值在中東上映時遇到強大阻力。黎巴嫩以「宣揚同性戀」為由將予禁映，科威特也跟隨黎巴嫩腳步；沙烏地雖可上映，但不清楚電影裡有哪些地方被刪。

路透社報導，黎巴嫩文化部長莫塔達（Mohammad Mortada）認為「芭比」（Barbie）削弱家庭的重要性，「宣揚同性戀和性別轉換」「與信仰和道德價值觀相悖」，他已下令禁映。

莫塔達的觀點得到強大的什葉派組織真主黨（Hezbollah）支持。真主黨領袖納斯拉亞（Sayyed Hassan Nasrallah）痛批LGBT社群，在最近一場演講中引述伊斯蘭典籍內容時稱可動用死刑伺候。

基於文化部決策，黎巴嫩內政部長莫拉維（Bassam Mawlawi）要求安全總局的審查委員會檢視「芭比」的內容並提出意見。審查委員會隸屬內政部，傳統上負責審查並負責提出建議。

科威特國家通訊社表示，科威特今天稍晚追隨黎巴嫩腳步，稱禁映「芭比」和超自然恐怖片「鬼手鬼手請開口」（Talk to Me），以保護「公共倫理和社會傳統」。

2017年黎巴嫩成為第一個舉辦同志驕傲週的阿拉伯國家。在普遍保守的中東地區，黎巴嫩被視為LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）社群的避風港。

但同性戀問題最近更加引人注目，同時也引發局勢緊張。莫拉維去年決定禁止在黎巴嫩舉辦「宣揚性別顛倒」的活動，據信是針對這類友善LGBT的集會。

真主黨領袖納斯拉亞在上月的演講中，呼籲黎巴嫩當局對所謂宣揚同性戀的內容拿出行動，包括祭出禁令。

另據「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）披露，雖然「芭比」可能無緣黎巴嫩和科威特上映，但有望在中東兩個最大市場－沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國成為院線片。

幾週以來原本預期「芭比」也會淪為禁映名單，但沙國與阿聯本週稍早宣布將於8月10日上映。然而目前不清楚「芭比」有無遵照審查要求進行任何刪減。

「芭比」由瑪格羅比（Margot Robbie）和雷恩葛斯林（Ryan Gosling）分別飾演芭比和男友肯尼（Ken），影片將美泰兒公司的經典娃娃送入現實世界冒險。自7月21日首映以來，全球票房收入已突破10億美元。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1130810