台鐵產業工會今（10）日召開記者會指出8成人力想請特休都被擋，台鐵則回應行政院已於2018至2020年核准增補2818人。不過台鐵產工表示，增補之後，到今年6月台鐵仍有人力缺口2775人，過去3年台鐵離職人數近千人，「請台鐵不要迴避人力缺口事實！」

台鐵產工今日與立法委員陳椒華共同召開「特休看得到休不到，台鐵補足人力別擋假」記者會，提出台鐵應面對營運人力缺口，補足副站長、車長人力。會中台鐵副局長朱來順及人事副主任卓有章表示，台鐵已於2018年以3年人力增補計畫（2018至2020年）請增2818人，朱來順更稱休假問題是因為員工都想在假日請假。

台鐵產工駁斥表示，據產工取得台鐵資料顯示，至今年6月截止，台鐵各職種人力編制缺額達2775人，此資料已是在2020年增補之後仍有缺額的結果。從2020年到2022年台鐵各職種離職人數達994人，尚未包含退休員工下，每年流失300多人，當中不乏具多年工作經驗員工。台鐵一再忽略員工權益，就是製造員工離退的推力。