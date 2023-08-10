禾浩辰（左起）、宋芸樺與春風在開球現場與觀眾互動。（麻吉砥加提供）

獲選為香港夏日國際電影節開幕電影的《請問，還有哪裡需要加強》，導演九把刀將率領男女主角春風、宋芸樺、柯震東於8月15日參加開幕典禮。而開幕片在預售當天即秒殺售罄，也令製作團隊相當開心。

由於前年的《月老》因為疫情關係所以導演與男女主角都無法親臨現場感受觀眾的熱情，因此宋芸樺、柯震東和首次主演九把刀電影的春風，也都非常興奮這次的香港與粉絲見面之旅。

《請問，還有哪裡需要加強》中棒球也是片中很重要的一個關鍵劇情，樂天桃猿這次在拍攝時也大方出借球場給劇組拍攝。昨天晚上樂天桃猿對富邦悍將的比賽，特別邀請了春風、宋芸樺漢和禾浩辰一起開球。

由於男主角春風是三位中最有開球經驗的，他在牛棚練習時就展現之前國高中生在學校棒球校隊的實力，準確強勁的投球相當剽悍，女主角宋芸樺與禾浩辰在之前演出《等一個人咖啡》時就曾經參加過開球活動，時隔多年兩人都相當興奮。三位明星最後也順利完成了開球儀式，現場球迷也給予熱烈的歡呼！