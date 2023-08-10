本月3日，在京畿道城南市書峴地鐵站附近，一名男子開車衝撞路人，再衝進百貨公司隨機砍殺，造成1死13傷。

南韓社會最近人心惶惶，除了接二連三發生隨機殺人事件，也傳出多起殺人預告。警方昨天再接獲警告，兇嫌恐嚇將炸毀首爾塔、博物館等機關設施，警方獲報後已展開調查。

根據《韓聯社》報導，首爾市政府多名公務員在7日收到炸彈恐嚇電子郵件，對方表示，已在首爾某間圖書館安置炸彈，若在9日下午3時34分前，沒有殺掉最大在野黨「共同民主黨」黨魁李在明的話，就要將炸彈引爆。

當局隨後出動特種部隊拆彈組和偵查犬前往現場勘查，但並未發現任何爆裂物。經過追查，警方發現恐嚇郵件來自日本，信中還詳列電話、傳真號碼、炸彈設置人等資訊。

9日上午，同一位寄件者再度發出恐嚇電郵，揚言要炸毀國立中央博物館、日本駐韓大使館、首爾塔、日本學校等設施。由於近來日本頻傳律師事務所電郵帳號遭駭客入侵，不排除與恐嚇信有關，正請求日本警視廳協助調查此案。