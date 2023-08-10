張鈞甯拍《查無此心》拍攝現場刻意營造孤獨感，常關在房內不搭理人。（華映娛樂提供）

懸疑犯罪電影《查無此心》由《目擊者》、《緝魂》監製唐在揚與氣質女神張鈞甯共同監製，金鐘獎最佳導演曾英庭執導，張鈞甯、阮經天領銜主演，項婕如、游安順、陳為民、薛仕凌及泰國女星莎吉・阿皮旺共同演出，電影將於9月8日全台盛大上映。今（10）日首度釋出正式預告及正式海報，預告精彩刺激、懸疑感十足的節奏，令人看得無法喘息！張鈞甯、阮經天兩人睽違多年再次同台，一場警局審訊戲，一個眼神、動作都展現有如動作戲般的絕佳默契，讓阮經天笑說：「就像是用一句句台詞在打架，讓我印象深刻！」由此可見兩人十多年來的好默契。

為了扮演生無可戀女警，張鈞甯在拍攝《查無此心》期間，刻意讓自己處於孤獨，「在現場，我基本上不太跟人家聊天，也不太搭理別人，連跟導演聊天和溝通都很少，沒事就是自己回房間一個人獨處。」儘管男主角找來好友阮經天，兩人在片場也很少交談，「我和小天有時候就算在同一個房間，兩個人都坐在那裡，他看前方我也看前方，他聽音樂我發呆，但我們都不會去干擾彼此。」阮經天也認同說：「就是一部很孤獨的戲，拍得好像沒朋友那樣。」

此外，張鈞甯、阮經天在《查無此心》還有一場警局偵訊戲，由於兩人戲中情緒都很凝重，拍攝前各自安靜培養情緒，刻意不跟對方碰面說話，阮經天拍這場戲時眼淚忍不住一直流，結果第一個鏡頭演完，導演便走過來說：「誒你們兩個看起來像情侶分手，收一點收一點。」經導演微調後，兩人便展現絕佳默契，讓整場戲變得有如「動作戲」般精彩，阮經天形容：「就像是用一句句台詞在打架，讓我印象深刻。」張鈞甯則表示：「整場戲包括小天的反應，還有畫面風格，我都好喜歡。」導演也自信說道：「《查無此心》將有你從未看過的張鈞甯和阮經天！」