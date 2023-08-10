「生技界美魔女」楊智惠教授被控竊取三顧公司營業祕密，帶往超基因公司，引發軒然大波，週刊卻爆料三顧副董事長陳宗基，未經三顧授權同意，和中企簽署合作計畫，被當時的董事長楊智惠攔阻，台日合作技術才免於外洩中國大陸，今天並報導稱日商聲明採取法律行動。對此，檢調表示，竊密案仍在偵辦中，對於報導內容不便評論，無法回應。

楊智惠被控竊密案，檢調在偵辦中，但本案意外扯出調查官性騷，目前調查局仍在行政調查釐清事實。

不過楊女任職的超基因公司近日聲明，該公司早就設置臍帶血及幹細胞等儲存庫，握有上游幹細胞庫，三顧是使用末端已分化完畢的軟骨細胞及纖維母細胞，不具分化或再生能力，投資的樂迦再生也沒有細胞庫，超基因技術遠高過他們，強調沒有竊取三顧營業祕密的必要。

超基因強調，對於台北地檢署調查中之《營業祕密法》案件，公司尊重司法程序並將全力配合協助釐清事實。

不過，週刊卻爆料三顧副董事長陳宗基，未經三顧授權同意，和中國大陸「上海清柯股權投資基金」簽署合作計畫，被當時的董事長楊智惠攔阻，台日合作技術才免於外洩中國大陸，今天並報導日商對於三顧技轉中企一事，聲明採取法律行動。

檢調對於楊女涉及竊密案，所衍生的諸多報導及各方說法，僅以偵查不公開回應，不便評論或說明媒體報導內容。

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