千詠父母（右二、右三）捐贈救護車給台南市消防局，由市長黃偉哲代表受贈。（曹婷婷攝）

愛子林佑謙去年於車禍中離世，林佑謙父親也到場參與，他至今仍未能走出喪子之痛。（曹婷婷攝）（

3年前，17歲卓千詠放學後騎電動自行車要去補習，卻在安平區文平路遭一輛車超速撞上，千詠當場無生命跡象，送醫搶救撐7天仍離世，千詠父母從怨恨、走不出來到致力推動國高中學校交通安全教育，更將車禍賠償金全數用於購買1輛救護車，捐給台南市消防局安平分隊，「希望不要再有像我們這樣揪心的爸媽！」

這場救護車捐贈儀式今上午在台南市政府消防局舉辦，由市長黃偉哲代表接下救護車。千詠父親卓宸禾、母親詹筑甯除了親自出席，也邀請去年10月底痛失愛子的林勇任到場，林父全程噙著淚水，至今仍難以走出喪子之痛。南一中校友林佑謙去年10月底從北醫棒球場練球後返回宿舍，不幸車禍離世，千詠也同樣正值青春年華，卻都在交通事故中離開，帶給家人撕心裂肺之痛。

千詠媽媽說，把孩子教得再優秀，如果大家沒有正確交通安全觀念，不知道危險在哪？還是會有其他傷心的家長失去孩子，為了不讓其他家庭經歷這種痛苦，她在失去千詠後，致力推動國高中加強學生交通安全教育，尤其是用路防禦觀念，希望能降低事故發生率。

千詠媽媽同時也陸續與道安宣導團、財團法人車輛研究測試中心防禦駕駛推廣企畫部等，共同規畫「媽媽們的交通安全課」講座，專為載孩子上學的媽媽們上一堂路權及防禦駕駛課。她今天感性說，「今天這個場合讓撒在傷口的不是鹽，是糖」，更當面向黃偉哲請命，希望市府與教育局都能更重視這件事。

黃偉哲說，這場捐贈儀式讓他感到揪心與感謝，千詠父母親化大愛對市民提供更大的助益，身為市府大家長，每一起道路交通事故都令人心痛，市府會更努力落實「行」的安全，持續推動安全大台南，讓市民都能平安回家。

他說，未來希望透過家長會、班親日或其他場合，提供父母親接送孩子上下課的安全駕駛教材；此外，市府也將強化改善通學步道等硬體設施，期盼提供孩子們上下課的交通更安全，同時也會以鼓勵的形式，鼓勵孩子們騎自行車都要戴安全帽，盡可能保護自己安全。