男子蘇熠宸向房仲業者兜售民眾個資，分月繳、季繳、年繳，就可獲得帳號登入資料庫，查詢全國人民的個資，其中包括許多名人的個人資料；台灣高等法院駁回上訴，依非法利用個人資料罪將蘇男判刑1年4月，併科罰金10萬元，未扣案之犯罪所得13萬839元沒收。可上訴。

蘇男曾因任職不動產仲介從業人員，在2014年間非法蒐集取得安裝有大量全國自然人姓名等個人資料之「people」搜尋系統之筆記型電腦，並將其內之個人資料下載儲存在電腦中建置資料庫，他在2017年間因提供這些檔案予付費購買之仲介業者使用一案為警查獲。

不過，蘇男持有儲存個人資料之「people」檔案未經警方全數查扣沒收，他因缺錢花用，利用其原有之「people」檔案及儲存硬碟，而與黃兆城（判處可易科罰金之刑6月確定）共同架設個人資料查詢平台。

2人從2020年起，透過手機通訊軟體LINE暱稱「房仲開發幫手」、「小幫手」向不特定房仲業者兜售，以查詢每5筆個人資料，收費1350元至1500元，提供個人資料查詢平台之網址，販售個人資料給房仲人員。