分析師認為，在下單量萎縮影響稼動率，又面臨日圓匯率貶值影響平均銷售單價，使得產品組合毛利率低下，恐衝擊永裕上半年獲利表現；估計下半年仍處於營運的谷底盤整，於景氣低迷氛圍下，預測整體需求疲弱恐影響到2024上半年。

永裕為能維穩獲利表現、挹注營運動能，除撙節支出，再優化產品組合，並深耕生技包材及環保材等產品，深化自動化生產，提升生產效率，並加速投資新產品新製程，以擺脫目前營運遭逢的逆風。

除擴大耕耘Bio生質塑料、PCR改質複合材料、減碳複合材料等環保材的開發、替代料、減重瓶之研發成果行銷予客戶，陸續出貨，並深化射出成形廠全面自動化之推行，配合自家電鍍、塗裝GMP級車間連線生產下，大幅縮短交期，有利海外行銷，提升產品的附加價值。

永裕指出，後續營運重點仍繼續朝建置自動化工廠為目標，為再深化JIT的生產管理，已陸續導入自動化的線上檢測及自動化包裝設備以因應客戶即時交貨的需求，並提升庫存的周轉效率。

另，大陸浙江新廠建造工程順利推進中，整體規劃將配合客戶產能需求及修整硬體、製程增建，暫定2024年下半年投產，藉此部署顏值經濟帶動的化妝、保養消費及環保材商機。