中華職棒34年明星賽，於七月底在台中洲際棒球場舉行，如今已經圓滿落幕，網路上也流出許多花絮影片，供球迷一再回味，生涯累積20場明星賽出賽的「大師兄」林智勝，被錄到趴在欄杆上，目光盯著在場邊應援的啦啦隊，而且表情看似相當滿足，短短13秒的影片掀起熱議。

中職明星賽本屆觀賽焦點，除了中華隊及明星隊球員比拚，50位應援女孩堪稱是球賽最大「嬌點」，YouTube頻道「台灣棒球TV」公開一支13秒影片，標題為「中職全明星賽，大師兄偷看啦啦隊。不。是智取應援團啦，哈哈」，影片中可見「大師兄」林智勝趴在欄杆上，目光盯著在跳應援的啦啦隊女孩，只見他表情相當陶醉，還不時露出一抹微笑，對於眼前的養眼畫面，似乎感到相當滿意。

中職全明星賽 大師兄偷看啦啦隊。不。是智取應援團啦 哈哈。（影片／台灣棒球TV Youtube）

「樂天女孩」曲羿發現林智勝行徑後，揮手示意開玩笑表示不要再看了，面對突如其來的舉動，林智勝先是開懷大笑，便略帶失望心情的離開，而拍到這逗趣一幕的球迷，忍不住直呼林智勝為「變態大叔」，這支影片才上架4天，吸引將近10萬人次瀏覽。

對此，網友紛紛留言：「回家是要跪算盤還是主機板選一個」、「大師兄明明眼神很純潔，幹嘛這樣啦」、「名符其實的海景第一排」、「那個角度真好……不知道現在開始打棒球還來不來的急」、「師兄~已經不想專心打球~不是在球場洗澡~就是偷看啦啦隊」。