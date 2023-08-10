下個月就是中秋節，基督教芥菜種會認養童大軍（化名）的母親小慧，在芥菜種會花蓮習藝所的烘焙教室，獨力扛起家中經濟的重擔，照顧先生和兩個尚在國小階段的孩子，透過做月餅賺得薪資，為一個家燃起信心和希望。

在花蓮習藝所製作月餅，讓小慧有了信心與希望。小慧的丈夫原本跟著老闆四處接案，收入不穩定，一家四口擠在一間十坪大的房間，靠著補助金過日子。去年在工作中跌傷了腿，腿和關節骨折受傷無法工作。家中失去經濟來源，小慧只好到處接清潔工作，一邊照顧兩個國小階段的孩子，經常蠟燭兩頭燒。身為長子，大軍獨立也很努力，上個月在芥菜種會幫助下，赴美參加2023年第139屆美國射箭邀請賽，贏得一座金牌，為國爭光。

小慧也在芥菜種會的協助下開始學習做月餅。「剛開始每天戰戰兢兢，不會就請教，還好大家很願意教，做錯了也會糾正我。」回想起自己剛來的前三天，小慧說，只要遇到包油酥油皮都很緊張，餡料老是包不好，會一直掉出來。願意花時間下苦功後的她抓到訣竅後，現在已經愈做愈順手，能快速捏出一顆顆漂亮的月餅。

芥菜種會以「自立自助，共好共生」為目標，實踐「芥助網」的助人精神，芥菜種會執行長李肇家表示，受助者透過參與獲得收入，甚至能培養一技之長，更重要的是讓他們藉此能力賺取應有的薪資和尊重，幫助他們自立自助，不用遠離他鄉，能在地就業與家人共同生活，就是「共生」的理念。芥菜種會延續70年以來的助人理念，如今透過創造工作機會，在社區建立支持網絡，以助人方式持續傳遞上帝愛人的心意。

花蓮習藝所幫助社區需要者走出生命的困境，找回對生命的尊嚴和盼望，芥菜種會邀請社會大眾及企業團體，一起以行動支持助人的理念，訂購「習得中秋米月餅」，創造更多的工作機會。電話(03) 826-0653。