老翁經行忠誠路時慘遭汽車撞飛。（警方提供）

北市士林區忠誠路9日晚發生車禍，1名老翁騎腳踏車從小巷過馬路時，遭45歲劉姓男子開車從右側撞飛，老翁當場重傷倒臥路邊，單車則被撞到四分五裂，警消到場後將傷者送醫，目前仍在急救中。

警方指出，老翁9日晚間10時許，從忠誠路二段的小巷中由西往東過馬路，劉姓駕駛則從南往北開車經過，疑因車速過快未注意，當場猛烈撞上老翁。

警消到場後將傷者送醫，目前昏迷指數為3，仍在搶救中，劉男酒測值為0，他表示因視線關係，一時沒有注意到對方，全案依傷害罪偵辦中。