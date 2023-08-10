立法委員陳椒華今再度炮轟環保署長張子敬長年包庇性騷慣犯，造成多名女子無端受害，還給環保署之狼李健育考績年年甲等，形同包庇鐵證。陳椒華要求行政院收回給環保署的金馨獎，且行政院長陳建仁應收回成命，不該讓包庇者張子敬升任政務委員，使行政院蒙羞。

陳椒華表示，環保署之狼的性騷案已經讓環保署上下蒙羞，內部傳出「人家升格歡天喜地，環保升格烏煙瘴氣，狼署雜處沆瀣一氣」的打油詩，窩囊至極，因此，已損害公務員名譽及政府信譽的張子敬已違反公務員服務法，應該主動請辭，而非忝不知恥地繼續升官當政務委員。

陳椒華說，環保署之狼李健育年年考績甲等，就是張子敬一直包庇的證據，包庇者怎能再升任政務委員？行政院等於是搬石頭砸腳，自行敗壞官箴。

她還說，行政院去年7月頒獎給環保署金馨獎甲等獎項，羅秉成政委在頒獎典禮上還說前一屆被評為「不列等」的環保署一躍變甲等，進步顯著，正好顯示環保署之前性平成績很差。

她也發現，行政院表揚環保署為推動性別平等績優部會，恐成為全國性平笑話，而環保署去年獲獎，署內相關人員會因此敘獎，環保署也應追回敘獎，甚至懲處處理性騷案不力的相關人員。

陳椒華表示，建議行政院趕緊收回獎項，別讓行政院也成為笑話，並請行政院收回張子敬轉任政務委員的成命，別讓這顆老鼠屎玷汙內閣，再次呼籲張子敬知所進退，儘速下台謝罪。

此外，陳椒華說，近日又收到署內同仁陳情，說李健育不只未退出主管LINE群組，還是「太上總隊長」，沒人敢要他退群組，而環保署的性平小組一半以上是和李健育平起平坐的主管，怕性騷案在署內又被搓掉，跟過去一樣不了了之。

陳椒華表示，環保署以保密為由而不提供過去的調查報告，讓性騷案在官官相護的包庇下，難以窺知調查程序及結果，更難讓加害人受到懲處，要求應由外部人員成立獨立調查小組，而非由署內主管佔七成的性評專案小組擔任性騷調查委員。

另外，原本要現身指控的被害人K小姐，最後不願意入鏡和受訪，僅以書面表達其遭到李健育性騷的經歷。

K小姐聲明如下：

四、五年前，茲因本人為執行公務，與李總隊長共同乘坐高鐵，不料李總藉此機會觸摸本人大腿。當下心慌意亂，手足無措。尤以李總為署內一級長官，囿於權力傾軋，難以開口。也才知道，事發當下能立即反抗，實屬心中想像。

突發此事，未來得及留下任何證據。事後本人致電高鐵，詢問車廂內是否有監視器，高鐵客服說無，若遭遇性騷擾情事，只能找列車長。但事發當下，怎可能有餘裕找列車長？證據不足、權力關係嚴重傾斜，擔心說出來恐怕只是自找麻煩。礙於工作，於是噤聲至今。

李總是署內後輩尊敬的前輩，往昔也是本人景仰的長官，與李總之信任毀於一旦，本人深感痛心。性慾乃人之常情，唯不應乘人不備，戕害他人身體自主權。或許李總可能有難言之隱，故採此方式抒發。祝福李總能勇敢面對未來，勿再傷及無辜，使同仁寧心、為環保貢獻，必蒙寬宥。

本人對李總已無怨懟。然而受害者眾，今日發聲，願拋磚引玉帶給其他受害者勇氣，使之敢言敢舉。

願沒有下一位受害者，願每一位受害者都不再是一個人。

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