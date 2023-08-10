ICL北美董事總經理Phil Brown表示，ICL很高興能替儲能、汽車和基礎建設所需的關鍵材料建造北美地區首座商業規模生產設施，也在聖路易斯進行投資並帶來超過150個工作機會，並樂見產能的需求。

該工廠占地14萬平方英尺，預計每年生產3萬公噸LFP，成為ICL全球電池材料事業的基石。ICL亦將與立凱-KY合作替美國客戶建立本土化及可持續的LFP供應鏈。

ICL指出，LFP是電池產業中成長最快速的領域之一，因其能以更低的成本替電池帶來更高的安全性及更長的壽命。根據研究機構E Source的預測，由於經濟實惠的電動汽車與儲能解決方案將轉向使用更安全、成本更低的正極材料，2031年時，全球對磷酸鐵系正極材料的需求將超過300萬噸，市場價值將超過400億美元。

ICL的新廠代表了該公司在儲能領域投資的重要發展，並展現ICL一直以來致力為農業、食品、能源及工業應用開發高品質產品的承諾。