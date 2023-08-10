橘焱胡同2023年上半年合併營收4.5億元、年增達51.15％，營業利益1818.7萬元，較去年同期虧損785萬元大幅轉盈，歸屬母公司稅後淨利1865萬元、年增達15.05倍，每股盈餘1.32元，全數改寫同期新高。毛利率47.13％、營益率4.04％，分創同期新高及次高。

橘焱胡同表示，上半年營運跳躍式成長，主要受惠台灣餐飲市場復甦、電商業務成長、新代理品牌與展店效益等貢獻。其中，台灣營收3.73億元、年增46.94％，營業利益0.33億元創同期新高。中國大陸營收0.77億元，惟受內需疲弱影響，損益表現不佳。

展望後市，橘焱胡同除了既有品牌積極展店，也正積極洽談代理日韓優質品牌登台，或透過併購方式增加品牌數量，並持續發展聯名餐飲、空廚、線上商城及海外布局，多角化衝刺集團營運成長動能，預期在連鎖平價燒肉丼「開丼」生力軍加入後，下半年營運將更旺。