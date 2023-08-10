騰雲具備成熟的跨國協作與客商金流集團系統導入經驗，產品設計均具國際化彈性、雲地端延展性。董事長梁基文表示，騰雲海內外接單客戶主要可分為三大類：代理經銷商、百貨購物中心場域業者、品牌連鎖及其他，上半年營收佔比分別為35％、43％、22％，未來策略布局將深耕原有利基市場，如：百貨購物中心、量販超商等場域客戶等。

該公司來自代理經銷商上半年營收較去年同期翻倍成長，達103％，在國際商務開發上，逐步擴大全球代理銷售，以海外代理架構進行方案輸出，以穩固騰雲規模化的高速成長。此外，百貨購物中心場域業者營收認列旺季為下半年，但去年適逢疫情復甦，為搶搭春節商機，多家百貨公司集中於上半年完成驗收、開幕，導致去年基期高，營收較同期減少16％；今年下半年新開幕百貨商場，至少三家為騰雲在手訂單，下半年營收貢獻可期。品牌連鎖及其他的營收上半年較去年同期成長49％，透過多元應用方案拓展，提供品牌、餐飲、育樂設施等集團化智慧總部平台及品牌新零售展店方案。

Grand View Research研究報告指出，全球數位轉型市場規模預估成長631％至2030年4兆6,177億美元，亞太區域為其中成長最快速的市場，年複合成長率近3成。迎接全球軟體業黃金10年，騰雲整合AI人工智慧、大數據分析、雲端運算、智慧終端整合應用等技術，構建跨國OMO解決方案生態系，將成為「智慧零售」及「智慧城市」產業中的標配，長期挹注騰雲一次性方案建置與持續性收入的成長。展望後市，下半年將明確日本市場發展策略方向，提升各營運據點的業務量能，進一步整合集團資源，布局產品應用範疇，以提高產品及國際市場競爭壁壘，持續成長並優化獲利結構，推升未來成長動能。