台東1名潘姓男子持空氣槍對空擊發1顆鋼珠彈，道路反光鏡面上留有彈痕。（民眾提供／蕭嘉蕙攝）

台東市中興路6段昨晚間8點多傳出槍響，1名潘姓男子持空氣槍對1家貨運行開槍，劉姓業者和2名友人隨即衝出屋外逮人，潘男見狀逃往附近草叢躲藏，警方獲報趕抵現場圍捕，但潘男對於開槍原因反覆，一下辯稱打狗，一下又說打鳥，警方深入偵辦中。

台東警分局利嘉派出所9日晚間8點半許接獲報案，1名男子在中興路6段發射空氣槍。調閱監視器畫面可見，男子手持外型細長的不明物，沿著中興路6段直走，過程中不時左顧右盼，最後在1家貨運行前停下腳步，隨後做出疑似拉槍滑套的動作，剎時間傳出「碰」1聲巨響，劉姓業者和友人急忙衝出屋外查看。

劉姓業者表示，事發當時正和友人在聊天，看到1名男子持槍朝著住屋方向開槍，隨即追上前，男子則拔腿而逃，躲進附近草叢，雙方僵持不下，只好報警處理。

劉姓業者說，與對方互不認識，也無冤無仇，男子開槍動機不明，而且說詞反覆，一下子說不滿狗兇人，所以開槍要打狗，一下又改口說是在打斑鳩。

台東警分局利嘉派出所所長方裕翔表示，潘姓男子以把玩空氣槍和打鳥為由，對空擊發1顆鋼珠彈，現場無人受傷及財產毀損，槍枝經初步檢視無殺傷力，全案將依違反社會秩序維護法偵辦。