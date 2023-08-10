國內南部本土登革熱疫情持續延燒，北部已有零星縣市出現本土案例，新竹縣目前雖尚無本土個案，但正值暑假返鄉、出國旅遊旺季，境內、外移入風險上升，縣長楊文科呼籲民眾謹慎預防登革熱疫情，落實防治原則、自我防護，避免疫情升溫。

新竹縣衛生局統計，竹縣日前有2例南部個案足跡及1例境外移入個案，衛生局已結合環保局、鄉鎮市公所，主動落實清除孳生源，並衛教民眾如何防治登革熱的發生及提高警覺。

根據疾病管制署統計，截至今年8月8日止，全國已累計1261例本土病例，其中台南市1053例、雲林縣146例、高雄市41例、屏東縣7例、嘉義縣5例、台中市4例、南投縣2例、苗栗縣、新竹市及台北市各1例。全國累計9例重症，另有1例死亡。

衛生局解釋，登革熱是由登革病毒所引起的一種傳染病，又名「天狗熱」或「斷骨熱」，在台灣以埃及斑蚊或白線斑蚊為傳播媒介，這兩種病媒蚊皆於白天吸血，且即使人在活動中，這兩種蚊子仍然照吸血不誤。其中埃及斑蚊多以人工容器，如儲水槽、空瓶、花瓶、廢輪胎的積水為孳生地，成蚊一般棲息於室內。白線斑蚊則喜好於竹筒、樹洞等積水處孳生，成蚊棲息於室外，所以無論屋內或室外，只要是容易積水的地方，都是登革熱病媒蚊孳生的場所，也都可能有病媒蚊存在。

北部地區登革熱病媒蚊以白線斑蚊為主，請民眾加強居家環境巡檢，尤其近期颱風季節容易積水，落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」防治原則及自我防護措施，若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑，呼籲民眾勿輕忽防蚊及環境孳清工作，減少造成社區擴散的機會，攜手守護家園。

民眾如返國或南部旅遊活動後，有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫護人員出國、旅遊或活動史，以利醫療院所即時診療及通報。如經醫師診斷為疑似感染登革熱個案時，請遵從醫囑配合治療，減少演變為登革熱重症之風險。

此外，衛生局也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），疑似個案配合使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，NS1快篩陽性即通報，以利衛生單位儘速進行疫調等防治作為。