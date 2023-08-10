彰化市公所執行的彰化火車站後站扇形車庫停車場工程，已於日前竣工，嶄新華麗兼具美學設計的外觀引發關注，更讓人期待的是，該停車場為地下1層、地上4層，共可停放295輛汽車、525部機車，現正在辦理工程驗收，預估可在今年底前取得使用執照並啟用，將可解決彰化火車站一帶的停車問題。

彰化市長林世賢指出，他以百年建設為目標來打造扇形車庫停車場，這是近年彰化市少有的顯著建設，完工後的人行動線不但可以更多元的銜接既有跨站天橋，綠美化廣場也將串聯戶羽機關車園區、扇型車庫、舊鐵路宿舍村，打造Line Park鐵道觀光廊道。

彰化縣政府在前縣長魏明谷任內爭取到前瞻基礎建設經費，原計畫興建4座停車場，但最後有1座未蓋，只蓋成3座，分別是彰化市的彰化火車站站後停車場（扇形車庫停車場）、延平公園地下停車場，以及員林市崇實高工旁三和公園地下停車場，其中扇形車庫停車場由彰化市公所負責執行。

彰化市扇形車庫停車場原為彰市廣停九的扇形車庫停車場，位處後火車站辭修路旁，以往供民眾免費停放機車，然卻衍生違停亂象，經中央納入前瞻基礎建設計畫，總經費約3.7億元，中央補助1.2億元、縣府與市公所自籌2.5億元。工程於2021年3月12日正式動工，如期在上個月底完工。

扇形車庫停車場完工後展現亮眼外觀，簡潔架構搭配俐落的直立流線，美學設計帶出現代城市的簡約美學，相當具有特色。

市公所結合周邊扇形車庫元素，除了將停車場命名為扇形車庫停車場，更在廣場顯著位置打造CK124全尺寸的磚造火車頭，目前由藝術家進行收尾修飾，預計8月中旬完成。

扇形車庫停車場未來將由彰化市公所自行營運，至於收費問題，原則上大方向為汽車與機車都會收費，收費標準為何？以及另大眾關心的月租費的費率等問題，公所強調，因牽涉到電動車充電收費費率的細節，因此必須再研擬具體完整方案，並送代表會審議後才能確定。