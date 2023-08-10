日本24小時零售連鎖店「DON DON DONKI」唐吉訶德來台第三年終於要開第三店，PPIH集團旗下的台灣泛亞零售10日宣布，台灣第三家將落腳南港CITYLINK，預計8月22日開幕，至於年初傳出DON DON DONKI進駐高雄大立AB館的最大唐吉訶德店，開幕時程是否為第4季未定。

南港CITYLINK店為單一樓層，規模350坪，因位於交通樞紐，主要針對通勤族與小家庭，販售日本進口蔬果，並首次推出自有品牌料理店鮮選壽司與COSMEDONKI美妝專區初登場，打造出玲瑯滿目的日式賣場。

其中包括DON DON DONKI鮮選壽司店、日系美妝專區均是首度引進，未來PPIH集團將繼續創造具有國際競爭力的店鋪通路，穩步推動包括台灣在內的海外展店，讓各地的消費者能買到日本的農畜水產品。

目前PPIH集團，在日本經營610家以上「Don Quijote」零售連鎖店。亞洲方面以「DON DON DONKI」的名稱在新加坡、香港、台灣等地區拓展，截至2023年8月，美國65店、新加坡15店、泰國6店、香港10店、台灣3店、馬來西亞3店、澳門1店。