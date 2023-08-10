搶攻七夕情人節商機，台北遠東香格里拉38樓的馬可波羅義大利餐廳，是享受約會儀式感的浪漫首選。型男主廚徐維志秉持著對義大利美食的熱情，特別為情人們精心設計經典義式「愛在七夕」四道式套餐，從清爽的開胃菜、濃郁的主菜，到甜美的甜點，讓每對用餐的情侶沉浸在充滿粉紅泡泡的氣氛中。

為了完美詮釋義大利西西里的海岸風味，主廚特選來自日本北海道的厚實干貝，切成薄片再搭配檸檬油醋及海鹽，讓干貝鮮嫩的肉質彷彿在舌尖上彈跳。清香爽脆的綠葡萄凍及豌豆仁、入口即化的鮭魚卵和滑嫩的海藻，交織成豐富多變的盛夏海味。最後再淋上辣椒與上等海膽祕製調成的醬汁，讓這道開胃菜完美地體驗義大利西西里的夏日海洋風情。

主廚精選義大利優質麵粉和新鮮蛋黃手工製作緊實又Q軟的餃子皮，內餡以牛肝菌為主，經高溫快炒釋放獨特香氣和口感，再用義式香料調味，特別添加用帕馬森起司烤製的脆片和橄欖油清炒的羊肚菌增加層次感。靈魂醬汁由燒烤後的雞翅、小翅腿和蔬菜小火燉煮三天而成，濃郁醬汁搭配餃子享用，如溫暖深情的擁抱。

這道美國菲力牛排是主廚以Josper Grill炭烤爐精心烹調，肉質散發令人回味的炭香，烤製後靜置片刻保留肉汁，讓口感更加豐腴。主廚依客人喜好調整牛排熟度，3分熟嫩滑，5分熟肉感濃厚。以色彩斑斕的各式蔬菜泥搭配，將青豆、甜椒、南瓜分別以橄欖油和奶油打製而成，並佐上煎過的晚香玉筍，如情人花朵綻放，帶來獨特口感。最後搭配特製松露醬汁，經三天燉煮的牛骨、紅酒和義式香料，加入義大利黑松露醬，馥郁香氣迴盪唇齒間。

另一道主菜選擇是威靈頓鮭魚，主廚嚴選優質挪威鮭魚肚，其肉質豐美且香氣十足，先將番茄、鯷魚、橄欖和酸豆炒乾製成煙花女醬，塗抹在鮭魚肉上，另將燙熟的菠菜加入鹽巴、甘蔥和橄欖油炒製成餡料，包裹在鮭魚上放入酥皮中烘烤，外皮金黃酥脆，魚肉鮮美滑嫩，搭配主廚特製傳統義大利修隆醬沾醬一起享用更添美味，番茄炒乾混入荷蘭醬，過篩後加上龍萵提香，味道層次豐富，令人回味無窮。清爽配菜是經典義式沙拉搭配紅酸模、嫩菠菜和新鮮番茄，以橄欖油和鹽簡單調味，完美平衡濃郁的威靈頓鮭魚。

主廚專為此次情人節製作的浪漫甜點，底層的千層起酥象徵著層層愛意，內餡是檸檬與莓果醬融為一體，猶如愛情裡的甜酸時刻，再加上香草香堤的纏綿口感，周圍以新鮮草莓和糖漬檸檬皮裝飾，甜美與微酸，像極了愛情。上方搭配白巧克力片，輕灑上覆盆子粉增添粉嫩感，也像是七夕這天落下浪漫的幸福花雨，而甜入心坎的，不只是甜點，還有兩人堅定濃烈的愛情。