一名30歲女子常感到劇烈腹痛，但照了胃鏡、大腸鏡等多項檢查，也未發現異常，結果醫師發現，原來是女子脊椎側彎導致腹部神經被壓迫，而產生疼痛感。據統計，約有3%的人有脊椎側彎問題，常發生於年輕族群，須由專科醫師X光片診斷，並使用正確的矯正方式，否則可能帶來嚴重後果。

外科醫師陳榮堅在其臉書粉專表示，上述女子經常不定時腹痛，一開始劇烈疼痛，她誤認是闌尾炎，就醫檢查卻未發現任何問題。女子後來就診婦產科，又做了胃鏡、大腸鏡、腹部電腦斷層檢查，均未發現異常。後來他想起，恰好有位病患因大腸癌手術後住院，某天突然稱肚子很痛，擔心是手術過程造成的後遺症，進一步檢查發現，是脊椎側彎造成的腹痛。

陳榮堅表示，之後該女子回診時，醫療團隊仔細地幫女子做脊椎檢查，結果發現，女子的胸椎跟腰椎明顯彎曲，「光從正面看就是S型，這就是造成她腹痛的原因。」他表示，人體前面的神經均從脊椎衍生出來，女子一直覺得肚痛，其實是因其脊椎變成S型後，部分神經被壓迫到而表現出「疼痛」，但因女子無法具體說出疼痛位置，使得所有內臟器官都檢查不出問題。

根據豐榮醫院，從人體正面來看，正常的脊椎是直線的，脊椎側彎是人的脊椎有側向的彎曲，其形狀可能是S形或是C形。目前統計，每100個人裡面約有3個人有脊椎側彎的問題，多半發生在10~20歲。先天性的脊椎側彎與基因等有關，女性發生率是男生的8~9倍。

後天的脊椎側彎，除了因為脊椎退化合併出現的側彎以外，許多神經及肌肉的疾病也可能導致年輕人脊椎側彎。脊椎側彎的原因相當複雜，應由專科醫師配合X光片進行診斷，並使用正確的脊椎側彎矯正方式，錯誤矯正可能帶來更嚴重的後果。