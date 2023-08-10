名模錢帥君情牽十多年的男友郭哲敏，去年10月因涉及多起洗錢、地下匯兌案遭檢警查緝，今年7月底在泰國遭逮，並在今（10日）遣返台灣，讓錢帥君動態引發關注，儘管她行事低調，社群媒體也不公開，仍被眼尖網友發現，錢帥君按讚名媛姑姑錢德月的度假照。

42歲錢帥君和郭哲敏交往十多年，過去生活高調奢華，不過郭哲敏去年10月因涉及多起洗錢、地下匯兌案遭檢警查緝，但他早已出境，上月底在泰國被抓，並在今下午遣返台灣，對此，錢帥君相當低調，沒有特別發聲，她IG設定為不公開，仍被眼尖網友發現，錢帥君按讚名媛姑姑錢德月到馬爾地夫的度假照。

錢帥君17歲參加百貨公司模特兒選拔出道，演藝事業橫跨模特兒、主持和綜藝，也曾演出《花樣少年少女》、《就想賴著妳》、《太陽的女兒》等戲，但談到戀情，錢帥君都三緘其口，2018年過37歲生日時傳出被郭哲敏求婚，但她沒有證實。

不過，錢帥君2018年被拍前往貴族幼兒園接小孩放學，她才認了已經成為人母，錢帥君近年則淡出演藝圈，男友傳出負面新聞時，她臉書關閉、IG設定為不公開，甚至和外界斷聯。