先前因為颱風卡努接近而延期的外木山海上王爺文化祭，即將在12日在外木山漁港啟航。基隆市政府表示，當天將有21艘漁船伴隨池府王爺遶境，陸上還會有漁夫市集、西海岸半日遊等活動。

每年農曆6月18日是池府王爺誕辰，基隆外木山協安宮每年都會為池府王爺舉辦海上繞境，代表王爺出海巡視，庇佑漁民，也是北臺灣特殊的宗教慶典之一。今年原本預計於8月5日啟程，但因為受到颱風卡努的影響，順延到12日舉行。

基隆市政府指出，當天將由21艘漁船伴駕王爺浩蕩駛出，沿途經過深澳、磺港、龜吼、大武崙等漁港，壯觀的遶行場面每年都會吸引眾多國人前來觀賞體驗，熱鬧非凡。即使沒有報名登船的民眾也可以依王爺巡江預估抵達各漁港及交陪廟宇時間，在岸際觀賞王爺巡江的船隊繞行畫面。

最值得一看的是，當王爺船隊靠近港口時，會在海上繞行3圈，施放鞭炮告知巡禮圓滿，沿岸宮廟則以長炮迎接，其中磺港承天宮還會特別出船迎接船隊，海陸連線共沐神恩，一同感受信仰的震撼與感動。

為了讓民眾能全方位地體驗西海岸的獨特魅力，基隆市政府今年更特別規畫「西海岸半日遊」和「漁村市集」等行程，下午在協安宮旁規畫了漁夫市集，匯聚在地特色商家，好吃又好玩！還能一邊欣賞精彩的陣頭表演，感受熱鬧的節慶氛圍。

另外，參加海上遶境的民眾可搭乘免費接駁車至仙洞巖或大武崙沙灘遊玩，並於晚上享用傳統平安晚宴，品嘗西海岸的特色美食和海鮮佳餚。度過豐富精采的一日。

基隆市政府歡迎大家於8月12日前來基隆一同感受王爺信仰的震撼與感動，留下難得的體驗經驗，今年2023基隆鎖管季系列活動，除「外木山海上王爺文化祭」外，同時規劃「夜釣體驗」、「夜訪鎖管」、「海釣學院」、8月19日「基隆鎖管季Chill海海主題日」，更多2023基隆鎖管季活動資訊請上「基隆鎖管季Chill海海」官方網站查看。