張立昂、劉奕兒穿結婚禮服騎摩托車趕去婚禮現場。（三立提供）

張立昂覺得穿婚紗、戴安全帽的劉奕兒很可愛。（三立提供）

張立昂覺得穿婚紗、戴安全帽的劉奕兒很可愛。（三立提供）

三立、華視《鬼之執行長》11日將播出完結篇，昨天拍一場張立昂與劉奕兒穿著結婚禮服騎著摩托車趕去婚禮現場的劇情，劉奕兒難忘這次穿婚紗騎摩托車的畫面，「實在是太酷了，因為我本身不是一個浪漫的人，真實人生絕對不會有這樣的經驗！」張立昂稱讚她穿婚紗戴安全帽很可愛，但劉奕兒心裡卻想：「他是喜歡那頂安全帽吧！」她感謝這部戲滿足了她人生許多碰不到的許多浪漫場景，之後不一定會有這種體驗。

劉奕兒說，這場戲拍起來其實很困難，因為婚紗下擺很蓬，所以上機車前都要有很多準備的步驟，「第一就是要先確認婚紗沒有勾到腳跟，或是當如果車子有歪掉、我需要撐住的時候，腳會不會被婚紗困住」，最後她把一大堆蓬蓬的紗一把抓住壓在屁股下，才有辦法呈現英雄式往前衝的感覺，但當張立昂一直騎車往前衝，劉奕兒要裝出帥氣不怕的樣子，但其實內心還挺怕的。

她拍這檔戲需扮男生4個多月，到後來自己都迷上穿男裝了，因為男裝寬鬆，隨時可以盤腿坐或蹺腳，又可以不和女生排隊搶廁所，唯一後遺症就是胸部長蕁麻疹，覺得最不舒服。原本的短髮造型在殺青後就會開始慢慢留長，因為已經接了其他工作，但未來不排斥再剪短或是剃掉。

劉奕兒這次飾演梁靜岑，身邊充滿了愛，她覺得自己身邊也是充滿愛，所以跟與角色有莫名其妙的共鳴，「戲殺青覺得很捨不得啦！」對這次演出，劉奕兒認為已經盡心盡力，因此給自己打99分，因為無論是睡眠不足，身體各種狀況、以及突如其來的事情，她從來沒有一刻是放棄跟休息，一直堅持到最後殺青這一刻。經過這次演出，劉奕兒也想嘗試純喜劇，在殺青後她最想做的第一件事就是睡到自然醒，「我要去找我的床，讓身體慢慢恢復，然後吃一些自己想吃的東西回到日常。」

拍攝最後一天，劉奕兒坐電梯時腦子跳出「明天就要結束了！」這次大家拍攝都像一家人，都變成好朋友，特別是賴琳恩，她表示這票人如果湊在一起做實境節目一定很好笑，因為大家私底下的互動很有哏、有夠有趣也很high！戲拍到後期，大家最常跟劉奕兒說的是「妳男生當久了，我們已經有點太習慣，看到妳穿比較女性一點的裝扮，覺得好像哪裡怪怪的了！」她開朗笑說，身體已經有點被角色潛移默化、內化到身體，就等時間還原吧。